Corul parohiei ortodoxe române din Valletta colindă în mai multe localități malteze

După ce au fost invitați de două ori să colinde la Palatul Prezidențial din Valletta, românii ortodocși din Malta colindă anul acesta în trei localități din arhipelagul maltez.

Astfel, corul parohiei din Valletta va răspunde invitației primăriilor din Marsaskala și Siggiewi, precum și celei primite de la conducerea Gimnaziului „Sf. Nicolae” din Dingli, urmând să ducă vestea Nașterii Domnului în aceste comunități locale.

„Vă este dor de colindele de acasă? Haideți să ne auziți!” a transmis Părintele Paroh George Alexandru Popescu pe pagina de Facebook a parohiei.

„Dacă vă e dor de colindele copilăriei și doriți să încurajați copiii noștri care duc mai departe tradiția românească, vă așteptăm cu inimile deschise!”

Când și unde vor cânta colinde românii din Malta

Corul parohial, format din copii și adulți, a cântat deja săptămâna trecută în Piața din Marsaskala. Urmează alte două recitaluri de colinde, astfel:

12 Decembrie, ora 19:30 – la Gimnaziul Dingli;

13 Decembrie, ora 18:30 – în piața din Siggiewi.

Despre Parohia Malta

Slujbele din biserica parohiei și colindele cântate de copiii din comunitate i-au făcut atât pe fostul Președinte al Maltei, George Vella, cât și pe actuala președintă, Myriam Spiteri Debono, să aprecieze românii din Malta ca un exemplu de integrare.

Parohia Ortodoxă Română din Malta, cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, a fost înfiinţată în 7 aprilie 2014, la Valletta, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Părintele George-Alexandru Popescu a devenit parohul comunității în data de 1 ianuarie 2020.

Foto credit: Parohia Malta