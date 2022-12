Corul de copii al parohiei românești din Valletta l-a colindat pe Președintele Maltei

Corul de copii al parohiei ortodoxe române din Valletta l-a colindat joi pe Președintele Maltei. A fost pentru a doua oară când copiii români au cântat colinde la Palatul Prezidențial din Malta.

Concertul a început cu o scurtă prezentare făcută de Părintele Paroh George-Alexandru Popescu, care a mulțumit cuplului prezidențial și a menționat că este foarte important ca acești copii să nu piardă graiul și obiceiurile străbune, dar în același timp să respecte cultura, limba și tradiția locală.

În continuare, Nicoleta Roventa și Anna Pânzariu, eleve române din școlile malteze, au prezentat obiceiul colindei la români.

Recitalul a fost apoi susținut de copiii parohiei, originari din România și Republica Moldova. Îmbrăcați în ie românească, ei au cântat în limba română, malteză și engleză în fața Președintelui Maltei, George Vella, și a Primei Doamne a țării, Miriam Vella.

Doamna Preoteasă Andreea Popescu a povestit pentru Theofania.ro că cele trei colinde în limba malteză au fost o mare surpriză pentru gazde, Prima Doamnă a Maltei trădându-și emoția prin câteva lacrimi.

După recital, Președintele Maltei le-a mulțumit copiilor și a precizat că ceea ce s-a întâmplat la eveniment reprezintă un model de integrare a unei comunități străine în Malta.

„Părinții voștri lucrează în această comunitate pentru a construi economia, își plătesc impozitele respectând regulile, respectând legea și sunteți crescuți ca cetățeni ai acestei țări.”

„Îmi doresc ca multe alte comunități să facă la fel ca voi! Pentru că modul vostru este modul în care puteți crește împreună, să vă bucurați de viață împreună și să încercați să realizați ceea ce s-a spus în ultimul cântec: despre o lume pentru copii, acolo unde nu există durere și tristețe!Mulțumesc foarte mult.”

Președintele Maltei a postat ulterior pe Twitter câteva gânduri despre vizita copiilor români. „Eu și Miriam ne-am bucurat de recitalul minunat al copiilor ortodocși români care trăiesc în Malta, care ne-au cântat colinde în malteză, engleză și română la Palatul San Anton. Am subliniat că așa ne place să arate integrarea în Malta.”

Miriam and I enjoyed a lovely performance by Romanian Orthodox children living in Malta singing traditional Christmas carols in Maltese, English and Romanian at San Anton Palace. In a few words, I stressed that this is the way we like to see integration happening in Malta. pic.twitter.com/QJ2wmQwvfb

— President of Malta (@presidentmt) December 22, 2022