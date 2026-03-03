Corul Anastasios și dr. Iustinian Simion au călătorit 9.600 de km pentru românii din Texas: Concerte și conferință

Corul psaltic Anastasios din Cluj-Napoca, dirijat de medicul neurochirurg Iustinian Simion, a călătorit 9.600 de kilometri pentru a fi alături de românii din Texas. Pe parcursul a două zile, au susținut concerte de muzică psaltică, iar neurochirurgul a susținut o conferință.

Vizita a început vinerea trecută la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Austin, Texas, unde corul dirijat de medicul neurochirurg a oferit răspunsurile la slujba Vecerniei. După slujbă, ansamblul coral a ținut un concert de muzică psaltică, iar medicul Iustinian Simion a susținut o conferință, în care a explicat prezența lui Hristos în sala de operație.

În cadrul conferinței, neurochirurgul a evidențiat importanța credinței în Hristos ca Vindecător și rolul încrederii în medic și în echipa medicală ca izvoare de speranță și putere interioară.

Corul Anastasios a participat și la slujba de hram a parohiei „Sf. Ioan Casian și Sf. Andrei Șaguna” din San Antonio, Texas. La Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, corul psaltic a oferit răspunsurile liturgice. După slujbă, ansamblul coral a susținut un concert de muzică bizantină.

„Vizita Grupului Anastasios a fost pentru românii din Austin un dar de mare preț – o împletire armonioasă între rugăciune, cultură, conferință și comuniune frățească. Într-o perioadă de început pentru noua biserică, această întâlnire a întărit convingerea că atunci când credința și unitatea lucrează împreună, Dumnezeu binecuvântează din plin comunitatea”, au transmis pentru Basilica.ro reprezentanții parohiei din Austin.

Foto credit: Corul psaltic Anastasios