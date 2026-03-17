Copiii români din Belgia promovează sfinții locali prin clipuri video bilingve

Copiii Școlii Parohiale din Antwerpen, Belgia, realizează clipuri video atât în română, cât și în neerlandeză, în care prezintă viețile sfinților belgieni, într-un proiect educativ care îmbină cateheza cu utilizarea mediului digital.

Părintele Mario Dorin Mihai este coordonatorul activității catehetice. Preotul a declarat pentru Basilica.ro că participanții la acest program „studiază viețile sfinților, le rezumă și realizează înregistrări video scurte, prin care îi fac cunoscuți atât colegilor lor, cât și publicului larg”.

„Acest proiect nu este doar un exercițiu de învățare, ci un proces formativ profund: copiii intră în contact cu sfinți aproape necunoscuți comunității, descoperă repere locale de credință și învață să transforme informația în mesaj”, a subliniat părintele.

Mici ambasadori ai Ortodoxiei

Slujitorul din parohia românească a evidențiat importanța exercițiului în documentare, selectarea informațiilor relevante și prezentarea lor, cu scopul dezvoltării gândirii critice a copiilor.

„În același timp, folosirea mediului digital – familiar și atractiv pentru ei – îi transformă în mici ambasadori ai spiritualității ortodoxe capabili să transmită mai departe viețile sfinților locali, modele pentru ei”, a mai menționat părintele.

Școala Parohială din Antwerpen oferă, de asemenea, cursuri de limba română și engleză, dans popular, precum și ateliere practice, și tabere, pentru aproximativ 200 de copii.

Proiectele educaționale sunt susținute cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Clipurile video sunt disponibile pe canalul de Youtube al Școlii Parohiale din Antwerpen.

Foto credit: Facebook / Parohia Antwerpen