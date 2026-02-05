Copiii din Hârja, județul Bacău, au participat la activități dedicate Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox

Copiii de la Centrul de zi din Hârja au participat miercuri la o serie de activități educativ-formative cu prilejul Zilei Internaționale a Tineretului Ortodox.

Evenimentul s-a desfășurat prin campania „Tânărul ortodox, un copil plăcut lui Dumnezeu și oamenilor”. Întâlnirea a fost dedicată copiilor beneficiari ai centrului înscriși în ciclul primar.

Tema principală a activității a fost inspirată din Pilda Semănătorului. Totodată, a fost evidențiată și tema familiei, a școlii și a Bisericii în formarea armonioasă a copilului, ca factori complementari în educația morală și spirituală.

Pentru consolidarea mesajului transmis, activitatea a inclus momente de terapie ocupațională și lucru manual, precum și jocuri recreative.

Activitățile au fost integrate în Proiectul social eparhial al Anului omagial 2026, „Familia – Izvor de viață, iubire și înnoire a lumii”, derulat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Sectorul social-filantropic și de misiune.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului