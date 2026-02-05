Copiii unei grădinițe din Cahul au sărbătorit frumusețea lecturii de Ziua Internațională a Cititului Împreună

Copiii de la Grădinița nr. 8 „Prichindel” din Cahul au participat miercuri la activități dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună.

La invitația conducerii instituției, părintele Andrei Apetrei, consilier eparhial, a fost prezent alături de cei mici, cărora le-a lecturat povestea „Punguța cu doi bani” de Ion Creangă.

Invitatul a vorbit copiilor despre valori precum hărnicia, răbdarea, cinstea și recunoștința și a subliniat că Dumnezeu binecuvântează munca cinstită și perseverența, iar de roadele adevărate se bucură cei care își păstrează inima curată.

La finalul activității, părintele Andrei Apetrei a transmis mesajul Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și a adresat mulțumiri cadrelor didactice pentru implicarea lor în formarea copiilor.

De Ziua Internațională a Cititului Împreună, copiii și adulții sărbătoresc oportunitatea de a lectura împreună. Evenimentul este celebrat în peste 170 de țări, anual, în prima zi de miercuri din luna februarie.

