Copiii din Frumușica Veche, regiunea Odesa, îngrijesc mormântul ctitorului bisericii locale

Românii din Frumușica Veche, localitate din inima Bugeacului, serbează vineri, după calendarul nerevizuit, hramul bisericii locale, „Sf. Împărați Constantin și Elena”. În ajunul sărbătorii, copiii din sat au mers în cimitirul vechi și au făcut curățenie la mormântul ctitorului.

Zinaida Pinteac, profesoară de limba română, i-a însoțit pe copiii și le-a explicat istoria bisericii.

În cimitirul vechi al satului se păstrează piatra de mormânt a ctitorului bisericii din localitate, Ioann Ursati, alături de alte pietre de mormânt din secolul al XIX-lea. Piatra de mormânt a ctitorului a fost descoperită de soțul profesoarei, Ștefan Pinteac.

După cercetări, profesoara și soțul ei au aflat că Ioann Ursati care a murit în 1880, a donat bisericii 2000 ruble în argint, dar acești bani n-au ajuns și pentru acoperiș. Locuitorii satului au apelat la o familie de boieri pentru restul de bani, care au cerut ca hramul bisericii să fie „Sf. Împărați Constantin și mama sa, Elena”.

„De mai mulți ani elevii școlii fac ordine în jurul acelui mormânt, iar preotul din sat face slujba de pomenire a fondatorului bisericii”, a scris profesoara pe Facebook.

„În 1882 biserica a început să funcționeze. O biserică frumoasă, încăpătoare, ceea ce ne dovedește că, în secolul al XIX-lea, satul Frumușica Veche era un sat mare”, mai afirmă profesoara, care le transmite felicitări frumușenilor cu ocazia hramului localității.

În prezent, Frumușica Veche – Sărata se numește Starosillia și face parte din Regiunea Odesa, Ucraina, unde trăiesc aproximativ 125.000 de români ai comunității istorice de aproximativ o jumătate de milion de români din Ucraina.

Foto credit: Facebook / Zinaida Pinteac

