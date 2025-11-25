Copiii de preot din Arhiepiscopia Iașilor s-au întâlnit, pentru prima oară, într-un cadru organizat, sâmbăta trecută.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie la parohia „Sfântul Sava cel Sfințit”, urmată de activități desfășurate în Muzeul Mitropolitan: jocuri de cunoaștere, o conferință, o dezbatere tematică și un campionat de jocuri de socializare.

Această întâlnire inaugurală a marcat începutul activităților unui grup creat pentru a oferi copiilor de preot un spațiu în care să împărtășească valori comune, experiențe și momente de socializare.

Părintele Arhimandrit Nicodim Petre a ținut un cuvânt de învățătură, iar părintele Răzvan Popovici, inspector eparhial la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, a extras concluziile acestei prime întâlniri.

Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, acest grup își propune să creeze cadrul social pentru ca tinerii proveniți din familiile de preot să se întâlnească și să lege prietenii.

Foto credit: Arhiepiscopia Iașilor / Alex Voicu

