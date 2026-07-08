Copii din România, primiți de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Un grup de copii din România, găzduiți în Tabăra Patriarhală pentru Copii din Insula Prinkipo (Büyükada), a vizitat marți Patriarhia Ecumenică, unde a fost primit de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, informează Ortodoxia News Agency.

În cadrul excursiei organizate pe Bosfor, copiii au făcut mai multe opriri la importante obiective istorice și religioase din Constantinopol. Prima vizită a fost la Biserica Sfântului Mucenic Foca din Ortaköy, unde s-au închinat și au aflat informații despre istoria lăcașului de cult. Programul a continuat în zona Pieței Eminönü și la Bazarul Egiptean.

Participanții au vizitat apoi Biserica Panagia Balinuo, recent restaurată, unde au ascultat prezentarea istoriei bisericii și a activităților desfășurate de comunitatea locală. Reprezentanții parohiei, conduși de președintele Simeon Soltaridis, i-au întâmpinat cu ospitalitate și le-au pus la dispoziție mijloacele de transport necesare deplasării.

Punctul central al zilei l-a constituit vizita la Patriarhia Ecumenică. După un scurt popas la istorica Mare Școală a Națiunii de la Fanar și o prezentare despre comunitatea greacă din Constantinopol și activitatea acesteia, copiii au vizitat Catedrala Patriarhală și au fost primiți de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în Sala Tronului.

Cu acest prilej, copiii i-au mulțumit Patriarhului Ecumenic pentru ospitalitate. La finalul întâlnirii, ei au prezentat dansuri tradiționale grecești, apreciate de Patriarhul Bartolomeu și de cei prezenți.

La întoarcere, grupul a făcut un popas la Biserica Sfântul Nicolae din Cibali, unde copiii au vizitat ansamblul bisericesc. Ziua s-a încheiat cu revenirea participanților în tabăra de pe Insula Prinkipo.

Foto credit: Ortodoxia News Agency