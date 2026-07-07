Copii din 19 localități au participat la Festivalul „MiroSlava lui Dumnezeu în poezie și cântec”

Copii din 19 localități au participat sâmbătă, la Miroslava, județul Iași, la cea de-a doua ediție a Festivalului-concurs „MiroSlava lui Dumnezeu în poezie și cântec”, dedicat promovării talentului artistic și valorilor culturale și spirituale.

Evenimentul s-a desfășurat în curtea Căminului Cultural Miroslava și a fost organizat de Parohia „Soborul Sfinților Apostoli” – Miroslava III, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Miroslava.

Festivalul s-a adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, concurenții fiind grupați pe categorii de vârstă.

Competiția a cuprins două secțiuni, poezie și cântec, iar la final juriul a acordat trofee pentru fiecare categorie.

Trofeele festivalului

La secțiunea poezie, Marele Trofeu a fost câștigat de Karina Mihai, în vârstă de 14 ani, din Miroslava, pentru interpretarea poeziei „Duelul” de George Topîrceanu.

Trofeele categoriilor de vârstă au fost obținute de Alesia-Maria Mihalache și Loredana Gabriela Pintilie, iar Trofeul Organizatorilor i-a revenit lui Valentin Bejinaru.

La secțiunea cântec, Anisia-Maria Nițoi, în vârstă de 12 ani, din Miroslava, a obținut Marele Trofeu cu piesa „Doamne, te caut mereu”.

Karina Humelnicu și Leticia-Georgiana Maftei au câștigat trofeele categoriilor de vârstă, iar Tudor-Andrei Radu a primit Trofeul Organizatorilor.

Festivalul „MiroSlava lui Dumnezeu în poezie și cântec” a fost organizat pentru prima dată în anul 2025. La ediția inaugurală au urcat pe scenă 155 de copii, dintre care 74 au participat în concurs, reprezentând 17 localități.

Foto credit: Doxologia.ro