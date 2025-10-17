Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor participă la Congresul Asociației Medicale Române

Părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va participa la Congresul Asociației Medicale Române și al RomMedica Denta, desfășurat, în perioada 16-19 octombrie la Pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo din București.

Cu acest prilej, clericul va susține comunicarea „Aspecte ale terapiei duhovnicești în îngrijirea bolnavilor, care susțin respectarea demnității persoanei umane”.

Lucrarea abordează rolul sprijinului duhovnicesc în procesul de vindecare, importanța compasiunii și a respectului față de demnitatea pacientului și dimensiunea spirituală care completează actul medical.

Între vorbitori se mai numără Pr. Dragoș Ionuț Răduț, preot de caritate la Centrul de îngrijire și asistență pentru tineri din Vidra, și Pr. Alexandru Ivan, preot de caritate la Căminul de bătrâni al Asociației „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva”.

Evenimentul, organizat cu participare fizică, se adresează profesioniștilor în domeniul medical, dar și publicului larg, participarea fiind gratuită.

Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

Vezi și:

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu