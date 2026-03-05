Consulatul României la Londra, sprijinit în desfășurarea activității de Parohia din Kent

Parohia românească din Kent a sprijinit la finalul săptămânii trecute activitatea Consulatul General la Românei la Londra.

Instituția a desfășurat primul consulat itinerant din acest an care a vizat orașele Maidstone și Canterbury, comitatul Kent.

Cu această ocazie reprezentanții oficiului consular au participat la slujba de duminică, la Biserica Ortodoxă Română din Canterbury (St Peter’s Church, CT1 2BQ), prilej cu care s-au întâlnit cu membrii comunității de români din zona Kent.

La întâlnirea de duminică au participat și Sheriff of Canterbury, Steph Jupe, și Consulul onorific al României în Kent, Andrew Buglass.

Potrivit consulatului, cetățenii români au putut beneficia de servicii precum preluarea și eliberarea de documente de călătorie, redactarea și autentificarea actelor notariale, precum și asistență și protecție consulară.

Instituția a transmis mulțumiri parohiei din Kent, subliniind rolul pe care îl are Biserica Ortodoxă Română în viața diasporei: nu doar spiritual, ci și ca spațiu de coeziune, sprijin și informare corectă.

Foto credit: Facebook / Consulatul General al României la Londra