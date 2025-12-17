Consulatul României la Londra, colindat de corul Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord

Membri ai Corului Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord au colindat recent Consulatul General al României la Londra.

Colindătorii au fost întâmpinați de Excelența Sa Robert Marin, Consulul General al României la Londra, împreună cu angajații instituției.

„Prin colindele tradiționale și cântările bisericești interpretate, a fost vestită Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, aducând lumină, mângâiere și nădejde tuturor celor prezenți”, transmite eparhia.

Momentul a constituit un prilej de mărturisire a credinței ortodoxe și de întărire a legăturilor dintre comunitatea românească din diaspora și instituțiile statului român.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord