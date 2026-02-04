Constanța: Universitatea Ovidius organizează ședințe de pregătire la matematică pentru Bacalaureat, în mod gratuit

Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează gratuit ședințe de pregătire la disciplina „Matematică” pentru examenul de Bacalaureat, pe o perioadă de patru luni, a anunțat, luni, instituția de învățământ.

Ședințele au loc la Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universității, în perioada 7 februarie – 30 mai. Acestea sunt destinate elevilor de clasa a 12-a.

„Ședințele de pregătire sunt destinate în principal elevilor de clasa a 12-a, însă sunt bineveniți și elevii de clasa a 11-a care doresc să înceapă din timp pregătirea pentru acest examen important”.

„Ca element de noutate, anul acesta organizăm și sesiuni de pregătire la informatică. Pentru a participa, elevii trebuie să completeze formularul de înscriere pentru matematică”, a menționat prodecanul FMI, Gabriela Onu-Badea.

Program și detalii

Lecțiile se desfășoară sâmbăta, între orele 11:00 – 13:00, sala urmând a fi comunicată în funcție de numărul de elevi participanți. Duminica, în aceeași locație și la aceeași oră, se desfășoară ședințe de pregătire la disciplina „Informatică”.

Detalii despre tematica abordată și organizarea programului se găsesc pe site-ul oficial al facultății.

La finalul programului, participanții vor primi certificate emise de Facultatea de Matematică și Informatică. Cei mai activi elevi vor fi premiați de Societatea de Științe Matematice din România, filiala Constanța.

