Consiliul Europei avertizează: Libertatea presei este tot mai limitată în Europa

Libertatea presei este din ce în ce mai limitată în Europa, relevă un raport publicat marți de Consiliul Europei.

Potrivit documentului, în 2025, au fost semnalate 344 de alerte privind amenințări grave la adresa libertății presei și a siguranței jurnaliștilor. Cifra reprezintă o creștere de 29% față de anul anterior.

Raportul, intitulat „În punctul critic: libertatea presei 2025”, notează că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a rămas cea mai gravă amenințare la adresa jurnaliștilor: patru lucrători media au fost uciși, alții au fost răniți, iar mulți rămân reținuți în teritoriile ocupate sau au dispărut.

De asemenea, cazuri de agresiune împotriva jurnaliștilor s-au înregistrat și în Georgia, Serbia și Turcia.

O altă problemă identificată de autorii documentului este presiunea legislativă restrictivă și interferențele politice.

Activitatea jurnalistică, sub o presiune crescândă

Raportul exprimă îngrijorare cu privire la supravegherea digitală raportată a jurnaliștilor prin intermediul programelor spion (spyware), represiunea transnațională a jurnaliștilor, legislația privind „agenții străini” adoptată sau planificată în mai multe țări și condițiile de muncă precare ale lucrătorilor media în multe țări.

Țările în care s-au înregistrat cele mai multe alerte la adresa libertății presei sunt Rusia, Turcia, Georgia, Serbia și Ucraina.

Din păcate, raportul precizează că s-au înregistrat și 90 de alerte cu privire la siguranța fizică a jurnaliștilor, printre care și decese.

Până în data de 31 decembrie 2025, un număr de 148 de ziariști erau deținuți în Europa.

Autorii raportului recomandă autorităților naționale și europene să aplice standardele privind libertatea presei, protejarea siguranței și a vieții jurnaliștilor și respectarea independenței mass-media, ca serviciu public.

Raportul a monitorizat cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, precum și Rusia, după excluderea sa din Consiliul Europei în 2022, și Belarus.

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