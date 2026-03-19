Biblioteca Sf. Sinod: Cercetători internaționali au analizat rolul Țărilor Române în dezvoltarea tiparului arab

Cercetători din mai multe țări europene și din Orientul Mijlociu au analizat la Biblioteca Sfântului Sinod contribuțiile Țărilor Române la dezvoltarea tiparului arab în secolul al 18-lea.

Evenimentul, desfășurat marți și miercuri, a reprezentat cea de-a cincea și ultima conferință internațională din cadrul proiectului „Arabic Printing in the 18th century. From the Romanian Principalities to the Middle East and Back”.

Proiectul TYPARABIC, inițiat în anul 2021, reunește o echipă de 18 specialiști, iar jumătate din ei provin din medii academice din afara României, precum Franța, Ucraina și Liban.

Contribuția Țărilor Române

Conferința a fost deschisă de Ioana Feodorov, directorul științific al proiectului, care a evidențiat pentru Trinitas TV contextul istoric în care Țările Române au devenit un centru important pentru dezvoltarea tiparului arab.

„Proiectul se ocupă de tiparul arab, care pentru arabii creștini încă nu era o realitate în secolul a 18-lea, drept care Patriarhul Atanasie Dabbās, a sosit la curtea Sfântului Constantin Brâncoveanu și a solicitat ajutor pentru a putea să tipărească în limba arabă, întrucât preoții și creștinii din Siria otomană nu aveau la dispoziție decât texte manuscrise, copiate de foarte mulți ani și nu aveau tipar”.

Directorul a subliniat și rolul decisiv al Sfântului Antim Ivireanul: „Domnul muntean a decis că cel mai bun tipograf al acelui moment al curții sale, Sfântul Antim Ivireanul, este acela care va tipări pentru prima oară text arab liturgic pentru creștinii din Biserica Antiohiană”.

Rezultatul cercetării

Ioana Feodorov a evidențiat și ținta finală a proiectului: „Sperăm să avem peste 70 de articole publicate în regim de Open Access, în engleză și franceză, și zece volume la editura germană De Gruyter”.

„Intenția noastră este să continuăm aceste cercetări și dincolo de orizontul finalului proiectului, pentru că au apărut diverse căi noi și subiecte de cercetare”, a adăugat directorul.

Proiectul se va încheia în data de 1 iulie 2026, fiind finanțat prin programul Horizon 2020 al Consiliului European pentru Cercetare.

Foto credit: Ziarul Lumnina / Luigi Ivanciu