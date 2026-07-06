Moment de responsabilitate eclezială: PS Ioan Casian la Congresul Episcopiei Canadei

„Nu este vorba doar de o întâlnire administrativă sau de prezentarea unor rapoarte de activitate, ci despre un moment de responsabilitate eclezială, în care încercăm să discernem împreună voia lui Dumnezeu pentru viața Bisericii și pentru comunitățile în cadrul cărora slujim”, a spus Preasfințitul Părinte Ioan Casian la Congresul Episcopiei Canadei.

Ierarhul a spus că evenimentul reprezintă un moment de concluzie, de evaluare și conturare a misiunii pentru viitor.

„Versetul ales ca temă a reflecției noastre – Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi (Corinteni II) – exprimă esența vieții creștine”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Apostolul Pavel nu vorbește despre o singură schimbare de comportament sau despre o reformă exterioară, ci despre o transformare ontologică a omului prin întâlnirea cu Hristos cel răstignit și înviat.”

Rugăciuni și prelegeri

Evenimentul a început vineri seară, cu o conferință susținută la Catedrala Ortodoxă Română din Saint-Hubert de Episcopul Siluan al Italiei împreună cu pr. prof. Vasile Mihoc de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, în prezența Episcopului Ioan Casian al Canadei.

Sâmbătă dimineață, după slujba de Te Deum, Episcopul Siluan al Ungariei a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Ne bucurăm în mod deosebit că lucrările Congresului se desfășoară în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), recunoscând astfel rolul fundamental pe care familia și femeia îl au în formarea și păstrarea identității creștine”, a transmis Părintele Patriarh Daniel.

„Temele propuse spre reflecție sunt de mare actualitate și relevanță pentru viața Bisericii, întrucât familia creștină continuă să fie locul privilegiat al cultivării credinței, al educației morale și al transmiterii valorilor spirituale către noile generații.”

Rapoarte de activitate și un invitat online

Programul a continuat cu o conferință susținută online de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

De asemenea, au fost prezentate rapoartele eparhiale și a fost analizată activitatea pastoral-misionară și administrativă a eparhiei.

„Ne-am bucurat foarte mult atât de frumusețea locurilor, cât și de realizările Preasfinției Sale împreună cu părinții, slujitorii, cu toți cei care îl sprijină în această activitate, pentru că, într-adevăr, aici, la Montréal, unde este și sediul acestei episcopii”, a declarat pentru Trinitas TV Preasfințitul Părinte Siluan, despre Episcopia Canadei și Întâistătătorul ei, Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Congresul s-a încheiat duminică, la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Montréal, cu oficierea Sfintei Liturghii arhierești.

Foto credit: Episcopia Canadei