Conferință la Timișoara: Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit despre misiunea tânărului creștin în lume

ASCOR Timișoara a organizat luni o conferință cu tema „Misiunea tânărului creștin în lume”, susținută de părintele Damaschin Grigoriatul, cunoscutul monah athonit. Evenimentul a reunit numeroși elevi și studenți din municipiu.

Părintele Damaschin a subliniat că tinerii creștini sunt chemați să devină lumină și mărturie vie a lui Hristos prin viața lor curată, prin rugăciune, iubire și responsabilitate.

Totodată, monahul athonit a evidențiat că adevărata misiune începe cu lucrarea lăuntrică, dobândirea păcii sufletești și cultivarea unei relații vii cu Dumnezeu, care se reflectă apoi în slujirea aproapelui.

Evenimentul a inclus și un dialog interactiv cu tinerii participanți, care a contribuit la aprofundarea înțelegerii misiunii creștine în societatea contemporană.

Părintele Damaschin Grigoriatul

Părintele Damaschin Grigoriatul este monah la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos și este cunoscut pentru activitatea sa misionară desfășurată în Africa, unde a contribuit la întemeierea de comunități ortodoxe, la construirea de biserici și școli, precum și la sprijinirea copiilor orfani și a familiilor aflate în dificultate.

Monahul a realizat traduceri ale scrierilor unor mari duhovnici români în limba swahili și a tradus în limba greacă opere ale Sfântului Cuvios Ilie Cleopa de la Sihăstria.

În data de 19 februarie, Părintele Damaschin va participa la Conferința „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Evenimentul va începe la ora 17:00.

Foto credit: Mitropolia Banatului