Conferința națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”. Tema și participanții din acest an

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a deschis, joi, ediția a 12-a a Conferinței naționale „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească”.

Tema ediției din acest an este „Erminia artei bisericești, între teologie și expresie vizuală”.

În mesajul de deschidere, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre valoarea icoanei, care este mai mult decât o simplă podoabă așezată în biserică pentru a fi admirată din punct de vedere estetic, ci un loc de întâlnire cu sfinții în rugăciune”.

În continuare, a ținut să rostească un mesaj și Ciprian Olinici, Secretarul de Stat pentru Culte. În cuvântul său, Secretarul de Stat a vorbit despre împodobirea interiorului Catedralei Naționale în mozaic, ceea ce reprezintă, în opinia sa, „un act dublu de recuperare și actualizare, în cheie artistică și teologică deopotrivă, a uneia dintre cele mai importante moșteniri ale Bizanțului”.

Academicianul Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române și prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București (UB) au transmis, de asemenea, mesaje. Un cuvânt a venit și din partea prof. univ. dr. Cătălin Bălescu, rectorul Universității Naționale de Arte din București (UNArte).

Programul zilei întâi

A urmat lansarea volumului „ Programele iconografice, spațiul liturgic și metodele de restaurare: abordări actuale”, urmată de Vizionarea filmului „Spațiul împlinirii. Iconografia Catedralei Naționale”.

Mai târziu, a fost un „Laudatio” pentru Grigore Popescu – Muscel, susținut de către istoricul de artă Luigi Bambulea. Părintele Bogdan Tătaru – Cabazan a vorbit, apoi despre „Iconografia învierii lui Lazăr în creștinismul antic și medieval. Geneză și metamorfoze”.

Pr. Paul Siladi a comunicat despre „Relația teologică dintre cuvânt și imagine: simultaneitatea inclusivă”, iar Ștefan – Cătălin Ionescu – Berechet a vorbit despre „Arhetip și pecete. Conceptul relațional de icoană în teologia bizantină”. Ziua s-a încheiat cu comunicarea „Instrumentul metodologic al Erminiei reprezentărilor artistice bizantine și transpunerea sa în iconografia Nașterii Domnului”, a lui Gabriel-Ștefan Solomon, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Programul zilei a doua

A doua zi a Conferinței Naționale va începe de la ora 10:00, cu comunicarea „De la ideal, la realizare: istoria mozaicului în spațiul românesc și împlinirea sa în Biserica de azi”, aparținând Cristinei Cojocaru și lui Daniel Codrescu.

Alexandrul Nicolau va vorbi despre „Tehnica frescei – provocări actuale”, iar pr. Sorin-Nicușor Bute va vorbi despre „Artele decorative în arta eclezială contemporană: candelabrul bisericesc”.

În continuare, în cadrul Conferinței vor vorbi Arhidiaconul Nicolae Bălan, cu tema „De la canon la expresie: structuri compoziționale în pictura bizantină”, urmat de pr. Gabor Codrea având ca subiect: „Biserica Sfântul Ilie din Verona – o odisee în căutarea limbajului comun într-o Europă sfâșiată”.

Ovidiu George Rusu va comunica despre „Reprezentări ale paradisului în arta sacră românească”, iar Angela Horvath va încheia cu „Vitraliile religioase de patrimoniu. O lectură critică”.

După sesiunea de întrebări și răspunsuri, vor urma anunțuri ale Comisiei de Pictură Bisericească.

