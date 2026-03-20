Conferință despre influența mediului digital asupra copiilor: Smartphone-ul nu mai este doar un simplu dispozitiv

Smartphone-ul nu mai este doar un dispozitiv și din acest motiv, responsabilitatea pentru folosirea acestuia de către copii este continuă, nu punctuală. Aceasta a fost una dintre concluziile conferinței „România Responsabilă”, desfășurată marți la Camera Deputaților.

Conferința, moderată de Lavinia Șandru, a fost organizată de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, beneficiind de sprijinul Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

La dezbatere au luat parte, printre alții, vicepreședinta Camerei Deputaților, Natalia Intotero, președintele Comisiei Juridice, Bogdan Ciucă, inspectorul general al ISMB, Florin Lixandru, președintele UZPR, Dan Constantin, precum și profesori, psihoterapeuți și studenți.

Dependența s-a mutat în mediul online

Natalia Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților, a subliniat importanța colaborării între părinți, școală și instituții, pentru a face față problemei dependenței în rândul tinerilor.

„Felicit alegerea temei conferinței. Este esențial să lucrăm împreună pentru a aborda aceste fenomene”, a afirmat ea, subliniind necesitatea unor strategii unificate.

Participanții au evidențiat faptul că problemele din viața reală au ajuns în mediul online, una dintre acestea fiind dependența de ecrane.

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Tinerii au nevoie de sprijin

Flavia Voinea, manager București FM, a evidențiat rolul media în educația digitală, pornind de la campania „Stai sigur pe net”, desfășurată de Radio România.

„Smartphone-ul nu mai este doar un dispozitiv. Este un mediu în care copiii cresc și se formează. De aceea, responsabilitatea nu mai este punctuală, este continuă”, a precizat Flavia Voinea.

Ea a atras atenția asupra influenței crescânde a mediului digital asupra educației copiilor. „Dacă nu educăm conștient în mediul digital, alte mecanisme vor modela comportamentele în locul nostru”, a transmis ea.

Părinții, Școala, instituțiile și media au un rol specific în găsirea de soluții și este nevoie de cooperare, deoarece educația digitală nu mai poate fi tratată ca o temă secundară, ci devine o componentă esențială în formarea tinerilor.

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