Conferință la Palatul Patriarhiei: Revista Q magazine va lansa un studiu despre sănătatea mintală a românilor

Revista Q magazine organizează marți, 7 octombrie, la Palatul Patriarhiei, un eveniment de specialitate desfășurat cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății: Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”.

Manifestarea științifică își propune să catalizeze responsabilii din mediul public și privat pentru cartografierea fenomenului adicțiilor digitale și să determine adoptarea unor soluții imediate pentru limitarea accesului tinerilor la factorii care favorizează afecțiunile mintale.

La eveniment va fi prezentat un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) la comanda Q magazine, privind statutul sănătății mintale în societatea românească într-un context marcat de creșterea incidenței tulburărilor psihice și al extinderii fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor.

Teme de discuție

Printre temele abordate la conferință va fi și modul în care tehnologia modernă influențează comportamentul și fiziologia umană, inclusiv prin modificări neuronale.

Invitatul special al evenimentului este dr. Jan Martin Stransky, Asistent Profesor Clinic de Neurologie la Universitatea Yale și autorul cărții „Mărirea și decăderea minții umane”.

Vor susține prezentări numeroși specialiști români, între care: prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, Director Științific la Spitalul Clinic Sanador; dr. Iustinian Ioachim Simion, medic neurochirurg la Rețeaua Anastasios Cluj-Napoca, conf. dr. Florina Rad de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Capitală, dr. Adrian Abagiu de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, prof. dr. Radu Țincu de la Spitalul Clinic de Urgență București, pr. dr. Florin Petre, preot de caritate la capela Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Capitală și alții.

Statistici

Organizația Mondială a Sănătății semnalează o creștere alarmantă a problemelor de sănătate mintală, cu 15% mai mult în 2024 față de anii care au precedat pandemia de Covid-19.

În ceea ce îi privește pe tineri, conform datelor OCDE, sinuciderea constituie a doua cauză principală de deces în rândul adolescenților cu vârsta între 15 și 19 ani. Aceeași sursă mai menționează că o treime dintre copiii de 11 ani sunt deja dependenți de telefoane mobile, rețele sociale și jocuri video.

Vezi aici programul conferinței.

Foto credit: Freepik