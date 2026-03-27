Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat o conferință despre impactul tehnologiilor asupra vieții umane

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat miercuri conferința „Impactul tehnologiei asupra vieții prenatale și postnatale”, care și-a propus să aducă în atenția publicului modul în care tehnologia influențează începutul vieții, în contextul familiei, al educației și al responsabilității față de copil.

Invitatele evenimentului au fost prof. univ. dr. habil. Cristina Gavrilovici, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, și Andreea Ogăraru, mamă a șase copii.

Întâlnirea, desfășurată la Centrul Eparhial din Suceava, a fost moderată de lect. dr. Alexandru Prelipcean, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași și director al Departamentului Periodice și Reviste Bisericești al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Tehnologia și intervențiile asupra vieții

Pr. dr. Cristina Gavrilovici a susținut prelegerea „Tehnologizarea vieții prenatale: până când și până unde”, vorbind despre controversele etice care privesc începutul și sfârșitul vieții: statutul moral al embrionului, drepturile reproductive, testarea genetică prenatală, editarea genetică (CRISPR) și terapia genică, inteligența artificială și decizia asupra vieții.

Andreea Ogăraru prezentatoare a emisiunilor de televiziune „AI Parenting” și „Contemplări” și director executiv al Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, a vorbit despre maternitate și familie, despre necesitatea de a proteja familia, copiii și valorile umane într-o lume tot mai digitalizată.

A urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri, în care invitatele au dialogat cu publicul format din studenți, medici, clerici și credincioși.

Discuțiile au subliniat importanța educației și formării tinerilor, pericolele folosirii excesive a tehnologiei, rolul esențial al familiei și al relațiilor reale în creșterea copiilor și responsabilitatea părinților de a fi prezenți în viața copiilor atât fizic, cât și emoțional, pentru a oferi alternative sănătoase la timpul petrecut pe dispozitive.

Distincție eparhială

În continuare, arhid. Paul Vlăduț Lungu, consilier al Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață, a înmânat Andreei Ogăraru Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, acordat de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Evenimentul a fost organizat de Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viață și Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și a făcut parte din Luna pentru Viață 2026 în eparhie. Conferința a fost transmisă live pe pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către Sectorul Media și Comunicare.

Seria manifestărilor dedicate vieții în eparhie va culmina sâmbătă, 28 martie 2026, cu Marșul pentru viață, organizat la Suceava, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Fălticeni.

Foto credit: Sebastian-Andrei Lazăr