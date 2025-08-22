Conferința ATORG: PS Damaschin Dorneanul le va vorbi tinerilor din diaspora

Asociația Tinerilor din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) organizează în perioada 10–12 octombrie Întâlnirea și Conferința Anuale ATORG 2025, la Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels, unde Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul le va vorbi tinerilor.

Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților va susține o conferință cu tema „Cum tâlcuim Noul Testament?”.

De asemenea, ierom. Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa, va vorbi pe tema „Unicitatea persoanei – obstacol sau binecuvântare?”.

Evenimentul este găzduit de Parohia Ortodoxă Română din Aschaffenburg, cu hramul „Întâmpinarea Domnului” și „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”, păstorită de pr. Daniel Buzaș.

Mai multe informații despre programul întâlnirii și condițiile de participare pot fi consultate accesând următorul link.

Înscrierea se face completând formularul online disponibil aici.

Organizatorii sunt pr. Emanuel Nuțu, vicepreședinte ATORG-Austria și consilier cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, împreună cu pr. (psih.) Teodor Tăbuș, vicepreședinte ATORG-Germania.

Foto credit: ATORG Dresden