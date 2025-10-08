Concurs școlar în Arhiepiscopia Târgoviștei: Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea

Arhiepiscopia Târgoviștei, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița, Societatea de Științe Istorice – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, organizează Concursul școlar eparhial „Duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Evenimentul se desfășoară între 6 octombrie și 25 noiembrie 2025, în contextul declarării anului 2025 drept Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

Concursul este adresat elevilor din clasele VII–XII din școlile și liceele din municipiul Târgoviște și orașele Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari și Găești. Participarea este gratuită.

Rolul mărturisitorilor

Proiectul urmărește creșterea interesului tinerilor pentru cunoașterea istoriei Bisericii și a marilor duhovnici români, stimularea creativității prin elaborarea de portofolii tematice și continuarea tradiției concursurilor culturale inițiate de Arhiepiscopia Târgoviștei.

„Rolul fundamental pe care duhovnicii și mărturisitorii ortodocși români din secolul al XX-lea și l-au asumat a fost acela de a păstra, în pofida vremurilor ostile, legătura între teologie și spiritualitate, de a centra viața Bisericii pe Hristos cel Viu, și de a readuce scrierile sfinților părinți și filocalia arătând oamenilor cum se pot curăți, lumina și desăvârși”, este argumentul Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Proiectul își propune:

creșterea interesului pentru cunoașterea trecutului istoric al țării;

inițierea în realizarea unor itinerare istorice (reale sau imaginare), care să cuprindă și vizitarea unor muzee istorice;

stimularea creativității prin selectarea materialelor și realizarea unor compuneri pe teme date;

stimularea dorinței de a citi și de a afla noutăți prin intermediul lecturilor istorice.

continuarea demersurilor cultural-educaționale anterioare

Detalii organizatorice

Etapa pe școală se desfășoară între 10 octombrie și 7 noiembrie, iar etapa finală va avea loc pe 17 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”. Rezultatele vor fi publicate pe 18 noiembrie, iar festivitatea de premiere este programată pentru 25 noiembrie 2025.

Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanți ai Arhiepiscopiei Târgoviștei și ai Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Se vor acorda premii și diplome pentru cei mai merituoși.

Mai multe detalii despre acest concurs se găsesc pe pagina Arhiepiscopiei Târgoviștei.