Catedrala Mitropolitană din Paris a găzduit un concert în beneficiul restaurării vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt

Catedrala Ortodoxă Română „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a găzduit sâmbătă un concert caritabil pentru susținerea lucrărilor de restaurare a vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt, Franța.

Au susținut recitaluri Sabina Comici Sabareze la vioară și tinerii Eva Bătrânu și Juan Luis Jiménez Vînău la pian.

Evenimentul a fost transmis în direct pe canalul de Youtube Apostolia, al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.

„Scopul concertului acesta este de a face cunoscute nevoile Mănăstirii Godoncourt, în special nevoile de restaurare ale complexului, pentru a asigura condiții mai bune activităților pe care noi le desfășurăm acolo, atât în plan cultural, cât și spiritual”, a spus Monahia Doroteea Ștefanache, stareța mănăstirii, în deschiderea evenimentului.

„Dar concertul mai are și scopul de a promova tinere talente. Acesta este, cred, un scop chiar mai important câteodată decât alte scopuri materiale.”

La final, Maica Stareță a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, care a dat binecuvântare pentru eveniment, precum și partenerilor care au contribuit la organizarea serii.

Între partenerii evenimentului s-au numărat Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași și Catedrala Ortodoxă Română din Paris.

Restaurarea vitraliilor bisericii Mănăstirii Godoncourt a fost cuprinsă într-un proiect al fundației franceze pentru conservarea patrimoniului, Fondation du Patrimoine.

Donațiile pot fi făcute online aici, cu precizarea că, dacă sunt făcute din Franța, donațiile către lăcașuri de cult în valoare cumulată de până la 1.000 de euro aduc o reducere de impozit de 70% din suma donată.

Se pot face și donații în contul mănăstirii:

Association „La Nativité de la Mère de Dieu” Monastère Godoncourt

IBAN: FR76 1720 6002 3893 0261 9420 054

BIC: AGRIFRPP872

Banca: Crédit Agricole Bains, Les Bains

Mănăstirea Godoncourt are hramul „Nașterea Maicii Domnului” și face parte din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale începând din 2015.

Foto credit: Facebook / Cezara Ștefana