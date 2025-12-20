Concertul „Din înaltul Cer”: PS Paisie Sinaitul a transmis binecuvântarea Patriarhului Daniel pentru Corul „Symbol”

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a fost delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Concertul tradițional de colinde „Din înaltul Cer” susținut, sâmbătă, de către Corul de Copii și Tineret Symbol al Patriarhiei Române, la Ateneul Român.

Cu această ocazie au fost felicitați membrii corului, precum și conducerea acestuia.

„Astăzi, am deosebita onoare de a transmite binecuvântarea și prețuirea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, atât pentru doamna Director-dirijor Luminița Guțanu Stoian, cât și pentru toți membrii Corului de Copii și Tineret Symbol al Patriarhiei Române, la Concertul tradițional de colinde Din înaltul Cer organizat la Ateneul Român”.

„Am audiat colindele frumoase, autentice, profunde, care prin vocile îngerești ale copiilor, ne-au transmis bucuria, emoția și sensibilitatea lor. Îi felicităm pentru efortul lor constant de a promova valorile autentice și profunde ale neamului românesc, tradițiile frumoase și sfinte”.

„Cine cântă mereu și se roagă mereu rămâne pururea tânăr, pentru că muzica și rugăciunea poartă parfumul eternității! Acești copii și tineri, sunt semne de mare speranță pentru viitorul poporului român”, a subliniat ierarhul.

Felicităm corul Symbol al Patriarhiei Române, care are atât de multe voci îngerești și ne rugăm Domnului Hristos să-i dăruiască ani mulți și binecuvântați, plini de lumină și bucuria îngerilor din ceruri, care laudă neîncetat pe Dumnezeu!”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Un simbol al excelenței

Corul „Symbol-Jean Lupu” a fost înființat în data de 18 septembrie 1990 de Arhid. prof. Jean Lupu și condus în prezent de Conf. Luminiţa Guţanu Stoian.

Are în palmares numeroase premii naționale și internaționale și este primul și singurul cor de copii care a oferit integral răspunsurile la Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală istorică din București.

Corul „Symbol-Jean Lupu” are un repertoriu variat, de la folclor la muzică bizantină și până la muzică clasică.

Foto credit: Corul de Copii și Tineret „Symbol – Jean Lupu”

