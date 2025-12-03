Concert aniversar: Grupul psaltic Theologos al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului împlinește 10 ani de activitate

Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului va susține duminică, 7 decembrie 2025, un concert aniversar la Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare. Momentul este prilejuit de împlinirea a 10 ani de la înființare.

Concertul începe la ora 18:00, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Pe lângă Grupul Psaltic „Theologos” și dirijorii acestuia – Pr. Adrian Dobreanu, și psaltul Denis Sulițanu, la eveniment mai sunt invitate Grupurile psaltice „Sfinții Martiri Brâncoveni” (condus de Prof. Vlad Pop) și „Anastasios” (condus de dr. Iustinian Ioachim Simion).

Grupul psaltic al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a cântat în 2017 la Catedrala Patriarhală împreună cu Grupul psaltic „Tronos”, condus de protopsaltul Mihail Bucă.

Membrii grupului de psalți maramureșeni au fost primiți apoi la Reședința Patriarhală.

„Apreciem faptul că veniți de departe, din Maramureș, și mai mult apreciem faptul că ați redescoperit importanța, frumusețea și profunzimea muzicii bizantine”, le-a spus atunci Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„În general, nu prea s-a mai cântat multă muzică bizantină din timpul jurisdicției Patriarhiei Ecumenice la Mănăstirea din Peri din Maramureș.”

Grupul psaltic „Theologos” funcționează în cadrul Asociației Culturale „Theologos”.

Foto credit: Facebook / Adrian Dobreanu