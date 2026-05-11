Bucuria comuniunii pentru românii din Italia: Un sobor de ierarhi din țară a slujit la Padova

Un sobor de ierarhi din România, format din Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a oficiat duminică în mijlocul comunității românești din Padova, Italia.

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Padova a fost neîncăpătoare, alături de românii din zonă fiind prezenți și pelerini sosiți din țară.

În predica rostită cu acest prilej, PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a subliniat faptul că dialogul dintre Hristos și femeia samarineancă este, de fapt, chemarea fiecărui om la întâlnirea personală cu Dumnezeu.

„Apa vie” este harul dumnezeiesc dăruit de Mântuitorul Hristos, a adăugat Preasfinția Sa.

PS Nicodim a subliniat că fiecare creștin are datoria de a-și deschide inima către Hristos prin rugăciune, prin participarea activă la viața Bisericii și prin mărturisirea publică a credinței, atât în familie, cât și în societate.

Pelerinaj duhovnicesc

Spre finalul cuvântului său, ierarhul a evidențiat rolul esențial al iubirii autentice și al familiei clădite pe temelia credinței, a răbdării și a duhului de jertfă, arătând că o adevărată comuniune între oameni nu este posibilă fără o legătură vie și neîntreruptă cu Dumnezeu.

În același context, Preasfinția Sa a avertizat asupra primejdiei pe care o reprezintă indiferența față de credință și îndepărtarea progresivă a omului de Dumnezeu, precizând că o viață trăită fără Hristos își pierde rostul și nu mai poate afla calea mântuirii.

Participarea ierarhilor la Sfânta Liturghie de la Padova are loc în contextul pelerinajului organizat de Centrul de Pelerinaje „Sfântul Ierarh Nicolae” al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la care iau parte ierarhi, ieromonahi, preoți, monahi și credincioși din mai multe eparhii ale Patriarhiei Române.

