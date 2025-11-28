Comunitatea românească din Ungaria a celebrat Ziua Națională

Românii din Ungaria s-au reunit joi la Giula pentru a sărbători Ziua Națională. La eveniment au participat membri ai comunității locale, reprezentanți ai administrației ungare, oficiali ai statului român și invitați din diferite regiuni.

La manifestarea organizată de Consulatul General al României la Giula a participat și o delegație a Episcopiei Ungariei, condusă de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

În deschiderea manifestării, Consulul General al României la Giula, Excelența Sa Daniel Banu, a transmis un mesaj de unitate și continuitate, subliniind importanța păstrării limbii, culturii și tradițiilor românești în comunitățile istorice din Ungaria.

„Românii din Ungaria dovedesc prin faptele lor că spiritul românesc rămâne viu, puternic și demn”, a spus Excelența Sa.

Au fost adresate mesaje oficiale ale autorităților locale ungare, care au felicitat comunitatea românească cu ocazia Zilei Naționale și au apreciat buna colaborare dintre instituțiile celor două state în domeniile cultural, educațional și social.

Programul a inclus un moment artistic în care au fost interpretate cântece patriotice.

Ziua Națională a României este sărbătorită în data de 1 decembrie și amintește de unirea Transilvaniei cu România în anul 1918.

Foto credit: Episcopia Ungariei