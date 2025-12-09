Comunitatea românească din Galway și-a sărbătorit unul dintre ocrotitorii spirituali

Comunitatea românească din Galway l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre ocrotitorii parohiei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei.

Slujba de hram a avut loc și în contextul aniversării a 20 de ani de activitate liturgică a parohiei din vestul Irlandei.

Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat modelul de milostivire și blândețe al Sfântului Ierarh Nicolae. De asemenea, a evidențiat importanța comuniunii parohiale pentru românii care trăiesc departe de țară.

Episcopul Irlandei și Islandei l-a hirotesit duhovnic pe părintele Cristian Florin Dumitrescu pe seama Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Limerick.

Manifestările s-au încheiat cu un concert de colinde susținut de Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociației Nepsis Irlanda. Concertul a adus credincioșilor vestea Nașterii Domnului într-o atmosferă festivă.

Parohia „Sf. Ier. Nicolae și Sf. Brigita de Kildare” din Galway funcționează din anul 2005, iar prima Sfântă Liturghie în actualul lăcaș de cult a fost săvârșită în luna august 2020.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei