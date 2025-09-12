Comunitatea românească din Canada este invitată la hramul Mănăstirii Mono: Program

Comunitatea românească din Canada este invitată să participe, în data de 20 septembrie, hramul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou” din Mono, Ontario, și la sfințirea mare a Altarului de Vară, dedicat Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria și Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Slujbele vor fi oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Mitrofan, Mitropolitul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Canada, şi Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei.

Programul sărbătorii: