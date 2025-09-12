Comunitatea românească din Austin și-a serbat hramul la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în diaspora din Texas

Comunitatea „Sfânta Maria” din Austin a sărbătorit hramul Nașterii Maicii Domnului, ocrotitoarea spirituală a parohiei, la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în mijlocul diasporei române din Texas.

Încă de la înființare, Biserica „Sfânta Maria” a fost din anul 2002 un loc de întâlnire și rugăciune pentru românii din zonă. Lucrarea începută de părintele Dumitru și prezbitera Maria Ilieș este continuată astăzi de fiul lor, părintele Gabriel Ilieș, alături de comunitate.

Sărbătoare în comunitate

Sărbătoarea hramului a fost găzduită anul acesta de Biserica antiohiană „Sfântul Ilie” din nordul orașului Austin, la invitația Părintelui David Barr.

În ajunul praznicului, preoți din toate comunitățile ortodoxe locale și numeroși credincioși s-au întrunit pentru slujba Vecerniei cu Litie.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Gabriel Ilieș, care a evidențiat rolul Maicii Domnului ca mijlocitoare și ocrotitoare a celor care o cinstesc.

Sărbătoarea a continuat a doua zi cu Utrenia și Sfânta Liturghie, cântările de la strană alternând între limba română și engleză, fiind interpretate de un grup de tineri americani, arabi și români.

Părintele David Barr a rostit predica principală, subliniind rolul Fecioarei Maria în planul mântuirii și modelul de ascultare și smerenie pe care îl oferă tuturor credincioșilor.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi