Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit 125 de ani de la înființarea propriei parohii

Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit duminică aniversarea a 125 de ani de la înființarea parohiei românești din Capitala Ungariei.

Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Siluan al Ungariei, împreună cu protosinghelul David Pop, Superiorul Așezământului Monahal „Sfântul Ioan Botezătorul”, preotul paroh Marius Maghiaru, protopop român de Budapesta, preotul Cosmin Pop, paroh la Jaca și Protopop de Debrecen și Arhidiaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala din Giula.

Preasfinția Sa a oferit un act aniversar Parohiei din Budapesta, în care sunt consemnate momentele principale ale istoriei comunității românești din Budapesta.

„Am sărbătorit un moment aniversar important și anume împlinirea a 125 de ani de când, propriu-zis, această parohie de sine stătătoare și doar pentru românii ortodocși de aici, din Budapesta, funcționează în acest imobil, oferit atunci, chiar în anul 1900, de către Fundația Gojdu, ca rod al stăruințelor, al lucrării îndelungate și al dorinței fierbinți a înaintașilor și a fruntașilor acestei comunități”, a spus PS Siluan.

La sărbătoarea parohiei au participat Excelența Sa Gabriel Șopanda, Ambasadorul României la Budapesta, Mioara Pituț, prim colaborator al Ambasadei, Szucs Balazs, viceprimarul Sectorului 7 din Budapesta, Gabrieal Elekeș, președintele Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Budapesta și enoriașii parohiei.

„Este un moment important pentru comunitate, pentru oamenii care vin și care au menținut această biserică, acest lăcaș de rugăciune viu, în perioade tulburi, în perioade grele, atât pentru clădirile românești din Budapesta, cât și pentru românii din Ungaria, dar au supraviețuit 125 de ani și sunt convins că vor face neîntrerupt și în viitor”, a spus Ambasadorul României la Budapesta.

Parohia românească din Budapesta

Parohia românească sau „Biserica Greco-Valahă” din Budapesta a fost întemeiată în anul 1791, de către credincioși ortodocși greci, macedo-români și români, care au avut propriul lăcaș de cult.

Comunitatea a fost nevoită să se mute din lăcașul de cult din Piața Petőfi în anul 1888, desfășurându-și activitatea în condiții vitrege.

După această etapa, reprezentanții a 44 de familii și tineretul român ortodox din Ungaria au hotărât înființarea Parohiei românești „Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezăîtorul”, care funcționează până astăzi într-un imobil oferit de Fundația Gojdu în anul 1900.

Din anul 2009, parohiei i s-a adăugat și Așezământul Monahal Românesc de Maici „Sfântul Ioan Botezătorul”.

