Comunitatea din Milișăuți l-a cinstit pe Sf. Procopie, ocrotitorul orașului încă din timpul Sf. Ștefan cel Mare

Comunitatea din Milișăuți, județul Suceava, l-a cinstit miercuri pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, ocrotitorul orașului, rânduit de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în urmă cu 545 de ani.

Manifestările dedicate hramului au început marți seara la Mănăstirea Domnească Milișăuți, unde slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Procopie a fost oficiată de arhimandritul Justinian Săvescu, secretar eparhial.

În ziua de prăznuire, Sfânta Liturghie a fost oficiată la biserica parohială din Milișăuți de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Pericolul autosuficienței

Preasfinția Sa a vorbit despre pericolul autosuficienței, subliniind că „ne este urât omul care este autosuficient. Un om care se încrede doar în el însuși este un om egoist, un om mândru, un om care nu vede altceva decât pe sine și nu își dă seama, din păcate, nu își dă seama că nu poți să biruiești în viață, și în viața lumească, și în viața duhovnicească, de unul singur”.

Referindu-se la importanța lucrării în comuniune, episcopul vicar a arătat că „dumneavoastră, care aveți de la Dumnezeu și prin voința comunității roluri de coordonare în instituțiile statului sau în altfel de instituții, știți cât de importantă este echipa”.

„Dacă ești tu singur, nu poți să faci multe lucruri. Dar dacă ai în jurul tău oameni buni care să te poată ajuta, să te poată completa acolo unde tu nu poți, nu știi sau nu ai determinarea să faci, dacă ai o astfel de echipă, atunci lucrurile merg bine”, a evidențiat ierarhul.

Renașterea vieții monahale

Pornind de la istoria locului, marcată de distrugerea vechii ctitorii ștefaniene de la Bădeuți în timpul Primului Război Mondial și de renașterea vieții monahale prin înființarea Mănăstirii Domnești Milișăuți, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a subliniat că „Dumnezeu are putere să schimbe lucrurile care nouă ni se păreau că sunt pe veșnicie pecetluite într-un anumit fel. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință”.

„Dumnezeu nu lucrează cu timpul cu care suntem noi obișnuiți: minute, ore, zile, chiar și ani. Dumnezeu lucrează cu veșnicia. Dumnezeu cel Atotputernic poate să scoată din rău ceva bun pentru noi, dacă îndeplinim noi cel puțin două condiții: una, nu ne pierdem credința în Dumnezeu, și doi, nu ne pierdem răbdarea. Cu răbdarea treci și marea, cu răul, nici pârâul”.

„Să avem conștiința că nu numai decât aceasta este ultima posibilitate, ci lucrurile se pot schimba. Și nădăjduim că se pot schimba în bine”, a subliniat ierarhul.

După slujbă, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a săvârșit un Trisaghion la mormântul părintelui protoiereu Petru Lupăștean-Barfă, aflat în incinta ansamblului parohial, în semn de recunoștință pentru lucrarea pastorală desfășurată în comunitate.

Sfântul Mare Mucenic Procopie a devenit ocrotitorul istoric al ținutului Bădeuți–Milișăuți în urma victoriei obținute de Ștefan cel Mare la Râmnic, în 8 iulie 1481. În semn de recunoștință pentru ajutorul primit, voievodul a ridicat în 1487 Biserica „Sfântul Procopie” de la Bădeuți.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților