Comunitatea elenă din România a celebrat Ziua Națională a Greciei la București

Comunitatea elenă din România a marcat duminică Ziua Națională a Greciei printr-o slujbă de Te Deum oficiată la Paraclisul „Buna Vestire” din București.

Evenimentele aniversare au avut loc la lăcașul de cult aflat în curtea Ambasadei Greciei în România. Au participat Excelența Sa Lili Evangelia Grammatika, ambasadoarea Republicii Elene în România, Excelența Sa Dimitrie Pericle Stivaros, ambasadorul Republicii Cipru în România, Andrei Ohaci, viceprimarul Sectorului 2, și reprezentanții orașului Volvi din Grecia.

În discursul aniversar, ambasadoarea Republicii Elene în România a evidențiat semnificația istorică a momentului, amintind că „anul acesta se împlinesc 205 de ani de la proclamarea Revoluției în Țările Române și 200 de ani de la Exodul din Mesolonghi, un reper istoric al vitejiei și sacrificiului poporului grec, precum și al filoelenilor”.

După Sfânta Liturghie și Te Deum, evenimentele au continuat cu o ceremonie de depunere de coroane la bustul lui Rigas Feraios Velestinlis, monument amplasat în curtea paraclisului Ambasadei Greciei.

Manifestările dedicate Zilei Naționale au inclus și un concert de muzică bizantină și tradițională grecească, organizat sub egida Ambasadei Greciei la București, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de existență a lăcașului de cult din incinta instituției.

Ziua Națională a Greciei este sărbătorită în data de 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri. Această zi reprezintă începutul Războiului de Independență față de Imperiul Otoman în anul 1821.

Foto credit: Facebook / Uniunea Elenă din România