O comunitate românească de la poalele Alpilor a inaugurat propria școală parohială

Parohia „Sfântul Evanghelist Marcu” din Trento, Italia, a inaugurat duminică o școală parohială.

Noua insituție, cu hramul Sfintei Mucenițe Lucia, este un centru de formare duhovnicească și culturală, destinat copiilor și tinerilor români din zonă. Aici se vor desfășura ore de catehism, de limba și literatura română și de istorie.

Proiectul, sprijinit financiar de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, are rolul de a păstra credința ortodoxă, limba și tradițiile în rândul comunității românești din regiunea Trentino-Tirolul de Sud.

Totodată, această clădire va fi folosită și de organizația Nepsis din Trento, pentru activitățile dedicate tinerilor, asigurând continuitatea misionară și duhovnicească.

Biserica Parohiei „Sfântul Evanghelist Marcu” din Trento se situează la adresa Vicolo di San Marco nr. 1, paroh fiind părintele Ioan Lupășteanu.

Sursa foto: Facebook/ Parohia Ortodoxă Română Trento și provincia