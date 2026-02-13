Comunicarea Bisericii în era digitală: Discuții și formare cu corespondenții media din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

Corespondenții mass-media din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-au întâlnit joi la Centrul Eparhial din Roman unde au discutat despre comunicarea Bisericii în era digitală.

Ședința a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și a reunit 12 corespondenți din cele cinci protopopiate ale eparhiei, alături de cei șase membri ai Sectorului cultural.

Discuțiile au vizat aspecte legate de deontologia profesională, tehnica redactării și provocările pe care le aduce comunicarea prin noile tehnologii media.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat importanța prezenței responsabile a Bisericii în spațiul public contemporan, arătând că implicarea tinerilor în comunicare reprezintă o șansă reală de adaptare la dinamica actuală a societății.

Ierarhul a evidențiat necesitatea valorificării cu discernământ a noilor medii de comunicare, astfel încât mesajul Evangheliei să ajungă la cât mai multe persoane.

Dialog și formare

În continuare, părintele consilier eparhial Valentin Băltoi de la Sectorul cultural, mediatorul întâlnirii, a răspuns întrebărilor formulate celor aflați la început de activitate și i-a îndemnat să consulte Ghidul corespondenților media din eparhia Romanului și Bacăului, redactat și prezentat de Mioara Ignat, inspector în cadrul Sectorului cultural.

Participanții s-au bucurat și de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a evidențiat importanța unei lucrări unitare între cei desemnați să reprezinte Biserica în mass-media.

La final, părintele Răzvan-Constantin Popovici, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat necesitatea unei comunicări constante între protopopiate și Centrul eparhial, pentru a optimiza colaborare și modul în care sunt reflectate activitățile culturale, misionare și sociale desfășurate în eparhie.

Întâlnirea a devenit deja o tradiție pentru eparhie, desfășurându-se deja de opt ani.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului