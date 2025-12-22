Comemorarea celor căzuți pentru libertate în decembrie 1989 de la Cimitirul Eroilor Revoluției

O slujbă de pomenire pentru eroii căzuți în decembrie 1989 a fost săvârșită, duminică, la Cimitirul Eroilor Revoluției de către părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți.

Părintele vicar a spus că a-i pomeni pe cei trecuți la Domnul este o datorie creștinească, mai ales în cazul celor care și-au dat viața pentru semenii lor.

„Pomenirile celor care trec pragul acestei vieți sunt parte integrantă din cultul Bisericii noastre. Și cu atât mai mult când ne gândim la cei care și-au jertfit viața pentru mai binele semenilor lor, cei care în acel decembrie sângeros au strigat: vom muri și vom fi liberi.”

„Și iată că și în această zi de pomenire a lor, în 21 decembrie, ne-am adunat aici la Cimitirul Eroilor Revoluției pentru a-i cinsti și a le aduce un omagiu. În fiecare sâmbătă, se oficiază pomenirea celor adormiți și, în special, a celor care sunt înmormântați în acest cimitir”, a declarat pr. Michael Tița pentru Trinitas TV.

La Cimitirul Eroilor Revoluției din Capitală sunt îngropați 286 dintre cei care au murit în decembrie 1989 pentru „credința, libertatea și demnitatea poporului român”.

Tot duminică, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției și în Piața Universității din București.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

