Colindele Grupului psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify

Colindele și cântecele de Crăciun interpretate de Grupul psaltic „Tronos” sunt disponibile pe Spotify, aplicație pentru streaming audio, lider la nivel mondial.

Anunțul a fost făcut de către părintele arhidiacon Mihail Bucă, fondatorul și liderul „Tronos”.

„Poate nu v-ați gândit, dar mântuirea sufletelor noastre poate veni chiar și prin colinde. Cu texte simple, pe înțelesul tuturor, colindele îți încălzesc sufletul … îți înmoaie inima și ochii … toată teologia Sfinților Părinți, unei inimi împietrite nu ajută!”

„Am pregătit pentru voi o antologie de colinde spre audiție dar mai ales spre înțelegerea pe cât se poate a Tainei Nașterii lui Hristos”, a scris părintele pe pagina sa de Facebook.

Colindăm pe Spotify

Grupul Psaltic Tronos are o pagină dedicată pe Spotify, unde se găsesc 470 de piese, între care sunt colinde, cântece de Crăciun, tropare și alte cântări ortodoxe.

Pe pagina Tronos se găsesc și piese interpretate de alte grupuri, precum: Stavropoleos, Musica Universalis, Nectarie Protopsaltul, Byzantion, etc.

Spotify are un număr de 446 de milioane de utilizatori în întreaga lume, fiind lider mondial în ceea ce privește serviciile de streaming audio.

Foto credit: Arhivă Basilica.ro / Mircea Florescu