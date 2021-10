Cofondatorul Untold, la Bucureşti: Alegerile mele m-au stors de viață până când m-am apropiat de Dumnezeu

Redescoperirea lui Hristos a fost pentru Sorin Gadola, co-fondatorul festivalului Untold, un drum plin de provocări, însă acum se consideră „un om binecuvântat, care s-a găsit pe sine în Ortodoxie, unde se simte împlinit”.

„Alegerile mele m-au stors de viață până când m-am apropiat de Dumnezeu. Am simțit profund lucrarea lui Dumnezeu în mine; din suferință, însă, tot Dumnezeu m-a ridicat”.

Sorin a aceptat invitaţia Parohiei Iancu Nou – Bălăneanu să vorbească, împreună cu soţia sa, Diana, despre experienţele care i-au adus aproape de Dumnezeu.

„Libertatea tinereții e o mare capcană

Dintr-un tânăr rebel, cu vicii specifice tinereţii, care a cunoscut multe dintre cele lumeşti, Sorin Gadola a ajuns un familist convins, cu un duhovnic din rândul monahilor, recunoscător pentru cele primite de la Dumnezeu.

„Nu doresc să fie un clișeu, dar m-aş prezenta scurt prin afirmația că sunt o minune a lui Dumnezeu – nu pentru că sunt cineva anume, ci pentru că am ajuns la Ortodoxie. Minunea este că am ajuns la Ortodoxie”, a spus Sorin.

Drumul spre dreapta credinţă a început de la răzvrătire. Nu îşi înţelegea rostul şi a început să-şi adreseze întrebări şi să caute răspunsuri. O adevărată goană după o împlinire spirituală.

„Acum 10-15 ani am început să întreprind o serie de căutări, care m-au purtat departe, prin țări diferite, prin Nepal, Filipine, Mexic etc, ca practicant al multor religii. De aceea spun că este o minune că am ajuns la Ortodoxie, pentru că am mers foarte adânc în acele practici (…) Acum sunt în Biserica Ortodoxă şi mă rog, şi mă simt foarte bine. Cine sunt acum? Sunt un om binecuvântat, deoarece, pentru prima oară în viaţă, Ortodoxia mi-a dat libertate”.

„Sorin avea tot timpul căutări, asta mi s-a părut fascinant

Diana, soția sa, i-a fost alături cât de mult a putut, deşi obosea în încercările ei de a-l ajuta. Neînţelegerile erau şi ele inerente.

„Sorin avea tot timpul căutări, asta mi s-a părut fascinant. Dar când ai în faţa ta soluţia, mergi prin toate părţile, iar în faţa ta nu te uiţi. Însă, prin Sorin am văzut că dacă tu cauţi, Dumnezeu nu te lasă niciodată”.

„Voiam să-l aduc mai repede spre Ortodoxie, dar nu a fost aşa uşor cum am crezut eu. În primă fază, încercând să-l ajut, l-am îndepărtat. Îl oboseam, ne certam mult. Mi se părea că merge deseori într-o direcție greșită. Nici eu nu știam să-i explic ceea ce consideram a fi bine, iar deseori ne certam. Până când, Dumnezeu a rânduit lucrurile, i-a dat nişte greutăţi, şi atunci, din disperare, Sorin a luat calea Ortodoxiei cu ajutorul unui călugăr care ne este astăzi duhovnic”.

M-am rugat pentru Sorin să-l lumineze Dumnezeu și am insistat, deși nu vedeam rezultatul.

– Diana Gadola

După ani de căutări, după ce a trăit ucenicia pe la diverşi lideri mai mult sau mai puţin religioşi, cel care i-a descoperit liniştea şi frumuseţea Ortodoxiei a fost un monah.

„Întâlnirea mea cu Ortodoxia se identifică, în bună măsură, cu întâlnirea cu un călugăr. Fiind în satul bunicii mele, el era acolo; eu eram sătul de profesori, de maeştri, iar călugărul respectiv mi-a vorbit cu o dragoste aparte, cu smerenie. A fost incredibil cum m-a scos Dumnezeu (din starea în care mă aflam – n.r.)”.

Pentru mine s-a rugat foarte multă lume. Şi asta m-a ajutat.

– Sorin Gadola

„Eram considerat nebun pentru că mă apropiam de Biserică

După ce a început să îşi găsească calea spre Hristos, cei din cercul lui de prieteni au început să îşi schimbe atitudinea, dar nu într-un mod pozitiv. „Eram considerat nebun pentru că mă apropiam de Biserică, de rugăciune, de spovedanie”.

În rugăciune, spune Sorin, ai tot ce vrei. „De acolo începe totul; înțeleg din rugăciune și ce ar trebui să fac astăzi, dar și ce ar trebui să fac în perspectivă. Prezența rugăciunii este primordială pentru a trăi cu adevărat”.

Pentru mine, Sorin este un exemplu – avea de toate, a fost bolnav, apoi a ajuns să fie considerat incurabil și a fost trimis acasă, fără speranță, în pofida mijloacelor financiare deosebite de care se bucura. De opt-nouă ani este bine, vindecat, sănătos. – Diana Gadola

Conferinţa a avut loc la Biserica Iancu Nou – Bălăneanu în data de 9 octombrie 2021. Evenimentul a fost moderat de părintele paroh Laurenţiu Lazăr.

Foto credit: Pr. Laurenţiu Lazăr