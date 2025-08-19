Cluj-Napoca interzice fumatul în spațiile publice deschise frecventate de copii și persoane vulnerabile

Consiliul Local din Cluj-Napoca a adoptat o hotărâre ce interzice fumatul și utilizarea produselor alternative – țigările electronice și produsele din tutun încălzit – în stațiile de transport public, parcuri și baze sportive aflate în proprietatea publică a municipiului.

Potrivit platformei digitale a comunității medicale Medicalmanager.ro, măsura a intrat în vigoare în 13 august, după o perioadă de 90 de zile de la adoptare, iar sancțiunile prevăzute variază între 100 și 500 de lei, fiind aplicate de poliția locală.

Pericolul fumatului pasiv

Decizia vine în contextul în care România se confruntă cu un nivel ridicat de expunere pasivă la fumul de tutun.

Datele Eurostat din 2019 arată că 12% dintre români sunt expuși zilnic la fum de țigară pentru mai mult de o oră, iar alți 9% pentru perioade mai scurte.

Studiile științifice confirmă că nu doar fumatul activ, ci și simpla prezență într-un mediu cu emisii secundare sau aerosoli din produse de tutun poate cauza boli grave, precum afecțiuni cardiovasculare, pulmonare și cancer.

Copiii, femeile însărcinate și persoanele cu boli respiratorii sunt printre cei mai afectați.

La nivelul Uniunii Europene

Hotărârea locală este în linie cu recomandarea Consiliului Uniunii Europene C/2024/7425, adoptată în decembrie 2024, care îndeamnă statele membre să protejeze populația, în special copiii și persoanele vulnerabile, de expunerea la fum și aerosoli în spații publice deschise.

Franța, Spania, Norvegia, Belgia, Polonia și Ungaria se află pe lista țărilor care aplică măsuri similare.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) salută decizia luată la Cluj-Napoca și îndeamnă și alte comunități din România să urmeze acest exemplu.

INSP continuă monitorizarea și informarea populației în ceea ce privește efectele fumatului activ și pasiv, susținând politicile publice care contribuie la protejarea sănătății și promovarea unui mediu curat.

