Sfatul arhimandritului Clement Haralamb (102 de ani) pentru mântuire: Să respectăm toate poruncile! Și pocăință

Arhimandritul Clement Haralamb, ajuns la venerabila vârstă de 102 ani, ne sfătuiește să respectăm toate poruncile dumnezeiești pentru a ne mântui.

Într-un reportaj realizat de Trinitas TV, monahul a împărtășit din experiența sa duhovnicească, căpătată în peste 70 de ani de slujire a lui Hristos.

„Toate poruncile! Să ne străduim să nu cedăm în timpul vieții…și pocăință!”, a fost îndemnul părintelui Arhimandrit, continuând:

„Să nu ne mândrim! Să fim buni! Gândește-te, Dumnezeu a făcut pe om, i-a dat tot și l-a lăsat…S-a smerit ca omul să Îi dea palme, Să-L împungă și Să-l omoare. Și l-a iertat, noi putem face așa?”

Fără osteneală, nimic nu este cu putință, mai ales mântuirea.

„Să ne străduim, să ne smerim și să facem rugăciuni și milostenie”, a adăugat monahul.

Fiu duhovnicesc al Sfântului Paisie Olaru, părintele Arhimandrit a fost distins, în 2023, cu Crucea Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru cele șapte decenii de slujire la racla Sfintei Mucenițe Filofteia.

Pe 1 octombrie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Ziua Persoanelor Vârstnice. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit această zi în Patriarhia Română în ședința din 25-26 octombrie 2023, an care a fost desemnat de Biserica noastră drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

Foto credit: Captura Trinitas TV