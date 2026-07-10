Cincizeci de tineri suceveni au îmbinat rugăciunea și drumețiile într-o tabără la Mănăstirea Rarău

Aproximativ 50 de tineri voluntari ai Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au participat, în perioada 6-7 iulie, la cea de-a cincea ediție a Taberei de Vară organizată la Mănăstirea Rarău, județul Suceava, unde programul a cuprins activități duhovnicești, drumeții și rafting.

Tinerii au participat la Sfânta Liturghie, s-au rugat și au oferit răspunsurile la strană. De asemenea, au purtat discuții pe teme duhovnicești cu părinții mănăstirii.

Participanții au aflat informații despre istoria Mănăstirii Rarău și despre monahii care au viețuit în zonă.

Părintele Dometie, starețul așezământului monahal, le-a vorbit despre bucurie, pericolul întristării și responsabilitatea tinerilor în Biserică, familie și societate.

Activități sportive

Programul a inclus o drumeție în zona Munților Rarău, în timpul căreia tinerii au fost însoțiți de Pr. Vasile Chirițoiu și Pr. Grigore.

Pr. Vasile Chirițoiu le-a vorbit despre dragostea de țară, voievozi și virtutea curajului, iar Pr. Grigore, care a fost ghid pe munte, le-a prezentat aspecte din viața pustnicilor din zona Rarău-Giumalău și informații despre fauna locală.

Traseul a trecut pe lângă Fânețele Montane Todirescu, parte a Rezervației Naturale „Codrii Seculari” Slătioara, și a continuat până la Pietrele Doamnei.

Tinerii au participat și la o activitate de rafting pe râul Bistrița, pe traseul dintre Vatra Dornei și Rusca. Activitatea a ajuns anul acesta la cea de-a șaptea ediție în cadrul proiectelor ATOS.

Tabăra a urmărit apropierea tinerilor de viața liturgică a Bisericii și dezvoltarea spiritului de echipă, a curajului și a inițiativei.

Prima ediție a Taberei de Vară ATOS a avut loc în anul 2022, la Mănăstirea Secrieș-Moldovița din județul . Edițiile următoare au fost organizate la Mănăstirea Păltiniș din Vatra Dornei, Mănăstirea Pietroasa din Maramureș și la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și Aiud.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților