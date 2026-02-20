„Începuturi”: Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și Ecorșeul realizat cu dr. Dimitrie Gerota, expuse la Târgu Jiu de ziua artistului

Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și lucrarea „Ecorșeu”, realizată în colaborare cu doctorul Dimitrie Gerota, au fost expuse joi la Târgu Jiu, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului.

Expoziția „Brâncuși – Începuturi”, vernisată la Galeriile „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a adus în premieră județeană certificatul de naștere al sculptorului în original.

Un alt mare punct de atracție a fost expunerea lucrării „Ecorșeu”, realizată de studentul Constantin Brâncuși la Școala Națională de Arte Frumoase din București.

„Ecorșeu” a fost început în anul 1901, sub îndrumarea profesorului de anatomie Dimitrie Gerota, și terminat în anul 1902, ca lucrare de absolvire a școlii. Deși destinată studiului anatomiei mușchilor, vaselor și nervilor de către studenții la Medicină și la Arte Frumoase, lucrarea este, în egală măsură, o operă de artă de certă valoare.

Opera expusă la Târgu Jiu se află în patrimoniul Liceului Carol I din Craiova și este păzită de agenți de securitate 24 de ore din 24.

Începuturile Coloanei Infinite

Un alt element important al expoziției este schița originală a „Coloanei Infinite”, realizată de sculptor înainte de începerea lucrărilor (foto principal).

De interes a fost și expunerea mandatului de plată privind ajutorul de studii acordat de Epitropia Bisericii Madona – Dudu din Craiova lui Constantin Brâncuși, în perioada 1900 – 1901.

Constantin Brâncuși a fost cântăreț de strană la bisericile Madona – Dudu și Obedeanu din Craiova, după cum a amintit joi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, într-un discurs ținut la Academia Română.

Vizitatorii mai pot admira, printre altele, două scrisori trimise de Brâncuși către inginerul Ștefan Georgescu Gorjan și o telegramă.



Sunt expuse și un album de la Brummer Gallery, din decembrie 1926, semnat de artist, precum și o fotografie în care sculptorul apare alături de dr. Dimitrie Gerota.

Expoziția „Brâncuși – Începuturi” este organizată de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, în cadrul programului Anului Național „Constantin Brâncuși”.

Expoziția este deschisă publicului până pe 26 februarie.

