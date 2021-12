Centrul Sf. Elena oferă o bursă de participare la cea mai mare conferință internațională despre criza de sarcină

Centrul de consiliere și informare „Sfânta Împărăteasă Elena” din București oferă în dar o bursă de participare la următoarea conferință Heartbeat International. Aceasta va fi acordată persoanei care va reuși să-l convingă pe Moș Crăciun în legătură cu intențiile sale de a sprijini femeile în criză de sarcină.

„Dacă vrei să primești această bursă, trebuie să-l convingi pe Moș Crăciun pro-viață că iubești femeile în criză de sarcină și că faci sau vei face în viitor ceva pentru a le sprijini. Scrie-i Moșului o scrisoare și povestește-i despre tine: de ce ești pro-viață, ce te motivează să sprijini femeile însărcinate, ce planuri de viitor ai”, transmit reprezentanții centrului.

„Trimite scrisoarea pe adresa de mail [email protected] până pe 31 decembrie 2021 și s-ar putea să-ți începi noul an cu vestea că ai primit bursa. Moșul e deja pe drum.”

Bursa va acoperi taxele de acces online la lucrările celei mai mari conferințe internaționale în domeniul sprijinirii femeilor în criză de sarcină: Conferința Heartbeat International.

Ajuns la a 51-a ediție, evenimentul reunește specialiști în domeniu de pe toate continentele, care fac parte din cea mai mare rețea internațională de centre care le oferă femeilor sprijin în criza de sarcină.

Tema conferinței, care are loc între 30 martie și 1 aprilie 2022, este „Onward” („Tot înainte”) și a fost aleasă pentru a transmite dorința de implicare și de progres continuu în sprijinirea femeilor în criză de sarcină.

Ediția din acest an a conferinței, ca și cea de anul trecut, se desfășoară în format fizic și online, iar bursa oferită de Centrul „Sf. Împ. Elena” va acoperi costurile de participare online.

Bursa va asigura acces la 120 de ateliere susținute de profesioniști pro-viață pe parcursul celor 3 zile de conferință, posibilitatea de a pune întrebări în cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri, materiale (prezentări, clipuri, fișe), posibilitatea de a vizita un târg virtual cu peste 150 de organizații și centre pro-viață din SUA, precum și acces timp de 21 de zile la înregistrările atelierelor prezentare în cadrul conferinței.

„De 51 de ani, acești oameni cu o experiență fabuloasă dezvoltă continuu programe de sprijin pentru femeile în criză de sarcină și de formare pentru lucrătorii din domeniu – asistenți sociali, psihologi, coordonatori, voluntari”, spune Alexandra Nadane, coordonatoarea Centrului „Sf. Împărăteasă Elena”.

Heartbeat International are aproximativ 3.000 de centre afiliate pe toate continentele locuite, printre care și centrele bucureștene de sprijin în criza de sarcină „Sf. Împ. Elena” și „Sf. Alexandra Împărăteasa” ale Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei.

Directorul executiv al asociației, Alexandra Nadane, a participat la ediția din 2019 a conferinței, unde i s-a decernat Premiul „Heart of Future” pentru implicarea în sprijinirea femeilor în criză de sarcină, pentru eforturile de profesionalizare a acestui demers în România, dar și pentru inițiativa de a organiza la Parlamentul European evenimentul internațional Babies Go to the European Parliament.

De curând, Președintele Heartbeat Internatioal, Jor-El Godsey, a participat la Conferința Națională a Centrelor de Sprijin pentru Femei Însărcinate, organizată online de asociația condusă de Alexandra Nadane.

Heartbeat International este prima rețea pro-viață de centre de sprijin pentru femei însărcinate din SUA. A fost fondată în 1974 de Peggy Heartshorn, care inițial găzduia acasă femeile în criză de sarcină.

De atunci, organizația a devenit cea mai extinsă rețea de specialitate din lume. Numai în SUA, numărul centrelor este aproximativ 1.300, dublu față de numărul clinicilor de avort Planned Parenthood din această țară.

Sursa foto: Centrul „Sf. Împ. Elena”