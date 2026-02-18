Centrul „Dumitru Stăniloae” din Paris deschide înscrierile la un program online de cateheză și formare duhovnicească

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale și Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris anunță deschiderea înscrierilor pentru un nou program de formare duhovnicească: „ABC-ul credinței – o inițiere de la zero în esențialul vieții creștine”.

Proiectul se adresează tuturor celor care doresc să-L descopere pe Hristos nu doar prin cuvânt, ci ca mod de viață trăit și împărtășit. Cursul propune o întoarcere la începuturi, la „alfabetul credinței”, fără de care nu putem citi corect viața duhovnicească.

Programul răspunde întrebărilor fundamentale ale vieții creștine: ce înseamnă să trăiești credința; cine este Dumnezeu; ce este Biserica; de ce ne rugăm; ce sunt Tainele; care este sensul Liturghiei și al vieții în Hristos, etc.

Cursurile se desfășoară online, seara, iar prelegerile vor avea loc lunea sau marțea.

Înscrierile se fac la adresa de email [email protected]. Detalii suplimentare despre program sunt disponibile aici.

Coordonatorul proiectului este părintele Răzvan Ionescu.

Sursa foto: Centrul Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris