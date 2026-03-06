Centrul de zi „Sfânta Sofia” a Arhiepiscopiei Bucureștilor vestește bucuria primăverii

Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia”, din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, desfășoară în această perioadă proiectul intitulat „Vestim bucuria primăverii”, dedicat zilelor de 1 și 8 martie.

Prima parte a proiectului a constat în participarea la ateliere de creație, unde copiii au realizat mărțișoare tradiționale, flori din hârtie creponată, felicitări, semne de carte și alte decorațiuni.

În data de 4 martie, copiii au vizitat doamnele rezidente de la Căminul de bătrâni din cadrul Mănăstirii Christiana, prilej cu care au oferit flori, mărțișoare și celelalte daruri realizate chiar de ei.

Tot cu acest prilej, copiii au interpretat cântece specifice perioadei, în special dedicate mamei.

La rândul lor, doamnele rezidente în așezământul social i-au răsplătit pe cei mici pentru efort.

Foto credit: Centrul de zi „Sfânta Sofia”

