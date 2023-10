Centrul de presă Basilica își sărbătorește anual ziua de naștere mediatizând cel mai mare pelerinaj din Capitală

Fondarea Centrului de Presă Basilica a avut loc în urmă cu 16 ani, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Astfel, momentul aniversar îi găsește anual pe jurnaliștii Patriarhiei Române lucrând la mediatizarea sărbătorii și a pelerinajului pe care îl generează anual evlavia credincioșilor față de Sfântul Dimitrie cel Nou.

Centrul de presă include cinci componente: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă şi relaţii publice.

Centrul de Presă Basilica funcţionează ca subunitate fără persona­litate juridică, non-profit, a Administraţiei Patriarhale. Centrul reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.

Centrul de presă Basilica are două momente aniversare în fiecare an: sărbătoarea Sfintei Treimi, sub ocrotirea Căreia își desfășoară activitatea, și sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ziua în care a fost înființat.

Înființată ca departament al Centrului de Presă Basilica în anul 2007, Agenția de Știri Basilica și-a lansat site-ul și a publicat prima știre în data de 16 iunie 2008. Pentru marcarea aniversării a 15 ani de activitate, Basilica.ro afișează în aceste zile, pe Dealul Patriarhiei, Expoziția fotografică în aer liber „Părinții și bunicii noștri”.

„Centrul de Presă Basilica este asemenea unei mâini cu cinci degete prin care Biserica lucrează pentru o corectă informare a credincioșilor cu privire la viața şi activitatea ei astăzi”.

– Patriarhul Daniel Iată care sunt cele cinci componente 👇 pic.twitter.com/CiXY5pQSXL — Basilica.ro (@AgentiaBasilica) October 27, 2022



Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu