Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 7-a după Paști

În Duminica a șaptea după Paşti, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Episcopală din Madrid, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Înălțarea Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcala de Henares, Spania.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Birda, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia” din orașul Cimișlia, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Cuviosul Onufrie de la Vorona” din Krefeld, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Elena de la Mare”, din Costinești, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului” din Oeștii-Pământeni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Focșani, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Micălaca II, Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Basildon, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia „Sfânta Anastasia Romana”, Parla-Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Șerghiș, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal din Bălți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Vânătorii Mici.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Negreni I, din Scornicești, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia din Valdemoro, Spania.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Paraclisul „Buna Vestire și Sfântul Siluan Athonitul” din Seghedin.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana” din Getafe, Spania.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Misiunea „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț” din Oakville, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Soborul Maicii Domnului” din Puerto de Sagunto, Spania.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli” – Huedin din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Fedeleșeni, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Ghinda, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Breazova, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop” din Gänserndorf, Austria.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Ciprian și Iustina” din Liteni, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Băsești, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

