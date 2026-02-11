Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din orașul Lucca, Italia, a inaugurat duminică propriul centru cultural-social.

Evenimentul a debutat cu slujba de binecuvântare, oficiată de un sobor de clerici români din parohie și din comunitățile vecine.

În continuare, a avut loc conferința „Când și cum mai putem fi fericiți astăzi?!”, susținută de către biofizicianul Virgiliu-George Vlăescu.

Programul manifestării a inclus și prezentarea expoziției de fotografie „Ortodoxia la vremuri de restriște (Pandemia…)”, semnată de către Daniel Olariu, membru al comunității.

„Binecuvântarea noului Centru social – cultural al comunității românești din Lucca este încununarea mai multor ani de jertfă și implicare concretă din partea credincioșilor parohiei Sfântul Antonie cel Mare din localitate”, transmite Episcopia Italiei.

Centru social – cultural al comunității românești din Lucca a fost amenajat cu ajutorul Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, într-o clădire achiziționată de parohie în 2019.

Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” se află la adresa: via S. Anastasio 1 (lângă Torre Guinigi), 55100 Lucca.

Foto credit: Episcopia Italiei